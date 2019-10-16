Пекин, , 07:04 — REGNUM Министерство образования КНР сообщила о внедрении новой модели сотрудничества между университетами в рамках борьбы с нищетой, сообщает 16 октября агентство Синьхуа.

Министерство предложило усилить сотрудничество и обмены среди высших учебных заведений в вопросе борьбы с бедностью в интересах нуждающихся. Большая поддержка будет оказана государством в вопросе подбора кадров, а также научного и технологического обеспечения университетов, участвующих в борьбе с нищетой. Кроме того, будет собран пул экспертов в связанных областях.

В настоящее время 75 университетов Китая, находящихся в прямом подчинении у Министерства образования, принимают участие в кампании по борьбе с бедностью в стране. Целью кампании — превратить Китай в страну умеренного достатка населения во всех аспектах уже к 2020 году.