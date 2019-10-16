Красноярск, , 07:03 — REGNUM Утверждён оргкомитет по подготовке и празднованию 400-летия Красноярска в 2028 году. Как сообщили ИА REGNUM 16 октября в мэрии города, распоряжение о его утверждении подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Председателем оргкомитета стал вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак, заместителем председателя — красноярский губернатор Александр Усс. Всего в оргкомитет вошли 20 человек, в том числе министр энергетики Александр Новак, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, мэр Красноярска Сергей Ерёмин и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал указ «О праздновании 400-летия основания города Красноярска» 12 апреля 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин подписал указ о праздновании 400-летия Красноярска