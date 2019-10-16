Новосибирск, , 06:39 — REGNUM Новосибирский государственный университет оказался на третьем месте ежегодного рейтинга «QS University Rankings: Развивающаяся Европа и Центральная Азия 2020». Результаты отбора опубликовала британская компания Quacquarelli Symonds, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего QS оценили 568 университетов и опубликовали результаты по 350 лучшим вузам. В списке — 105 российских вузов.

По словам профессора кафедры менеджмента экономического факультета НГУ Светланы Донецкой, Новосибирский университет удерживает высокий уровень академической репутации и является лидером среди российских вузов по количеству публикаций на одного сотрудника.

«Данные позитивные события позволили университету набрать такой же суммарный балл в рейтинге, как и в прошлом году», — отметила она.

В НГУ отметили, что вуз уже несколько лет подряд занимает место в тройке лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии.