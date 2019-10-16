Пермь, , 06:30 — REGNUM В Перми по факту халатности должностных лиц Управления капитального строительства Пермского края возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, весной 2019 года Управление капстроительства заключило договор о работах на территории микрорайона Разгуляй Ленинского района города, в частности, предполагалось поставить ограждение и подготовить земельные участки для предпроектных и изыскательских работ, обустроить проезд для обеспечения доступа крупногабаритных механизмов и оборудования. Демонтаж гаражей в условиях договора не значился.

Между тем подрядчик поэтапно снес более 50 гаражей, которые являлись собственностью граждан. Чиновники знали о демонтаже гаражных боксов, но никаких мер по прекращению работ не предприняли.