Пекин, , 06:26 — REGNUM Четырехсерийный телевизионный документальный сериал, посвященный Народному политическому консультативному совету Китая (НПКСК), стартовал по центральному телевидению Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Первая серия была показана 14 октября. Фильм рассказывает об истории создания НПКСК и его достижениях за 70 лет со дня основания КНР. Каждый эпизод длится 50 минут. Задача сериала — показать особенности и преимущества сотрудничества Компартии Китая с политической консультативной системой, состоящей из мелких, некоммунистических партий.

Производством сериала занимались — Генеральная канцелярия Всекитайского комитета НПКСК, а также Центральная киностудия хроники и документального кино.

Напомним, что НПКСК был создан в 1949 году в качестве патриотического единого фронта китайского народа. А в его задачи входило предоставление политической консультации и демократического контроля в политической сфере.

Читайте ранее в этом сюжете: Фильм о праздновании 70-летия КНР доступен на пяти языках нацменьшинств