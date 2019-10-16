Кемерово, , 06:26 — REGNUM По прогнозу синоптиков сегодня, 16 октября, в большинстве районов Кемеровской области ожидаются дожди, ночью с мокрым снегом, днём усиление ветра, местами порывы 15−20 м/с. При этом сохранится высокая пожароопасность, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ.

«В условиях ветреной погоды и прогнозируемой высокой пожароопасности возрастает риск возникновения пожаров. В сложившихся обстоятельствах важно быть особенно внимательными к соблюдению правил пожарной безопасности при использовании открытого огня, разведении костров и сжигании мусора», — предупредили жителей области в ведомстве.

А водителям рекомендовали при выпадении осадков и ухудшении видимости на дорогах соблюдать повышенные меры осторожности и скоростной режим.