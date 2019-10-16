Новосибирск, , 05:39 — REGNUM В Новосибирской области за девять месяцев текущего года выявлено более 2,1 тыс. нарушений требований антикоррупционного законодательства. Большинство из них допущено в исполнительных органах местного самоуправления (1,1 тыс.), сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона. По результатам рассмотрения более 1,2 тыс. актов прокурорского реагирования и 823 виновных лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Остановить коррупцию

В регионе возбуждено 18 уголовных дел. В суд направлено 128 уголовных дел. В судебном заседании первой инстанции рассмотрено 124 уголовных дела в отношении 136 лиц.