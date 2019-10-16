Пекин, , 05:32 — REGNUM Более 200 редких растений, показанных во время недавно завершившейся в Китае Пекинской международной садоводческой выставки, были перевезены в Пекинский ботанических сад на сохранение, сообщает агентство Синьхуа.

Растения представляют редкие эндемические для Китая виды. Они оказали сильное впечатление на туристов со всего мира, которые посетили китайский павильон выставки. На выставке был показан самый обширный за последние годы перечень редких растений Пекинского ботанического засада.

Посетители могли лицезреть магнолию китайскую, tigridiopalma magnifica, cycas debaoensis и еще 50 прочих видов впервые за все время. Садоводы обеспечили для растений специальный климатический режим, дабы они не погибли или не зачахли во время выставки.

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