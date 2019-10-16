Ачинск, Красноярский край, , 03:50 — REGNUM В Красноярском крае отменён режим ЧС, введённый 5 августа 2019 года в Ачинске, Ачинском и Назаровском районах в связи с детонацией боеприпасов в воинской части у деревни Каменка. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Решение об отмене режима ЧС приняли на заседании регионального правительства 15 октября.

По словам зампредседателя правительства Анатолия Цыкалова, пострадавшим выплатили более 22 млн рублей из краевого бюджета. Минобороны предоставило компенсации собственникам сгоревших домов — 19,9 млн рублей.

Отремонтированы социально значимые объекты, 279 квартир. Помощь получили собственники 294 дачных домов.

Взрывами было повреждено 90 частных домов, завершены работы на 77 объектах.

«Необходимости в сохранении режима ЧС в указанных районах нет», — подчеркнули в правительстве Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августе 2019 года под Ачинском произошёл пожар на складе боеприпасов в воинской части, прогремели взрывы. 9 августа началась вторая волна взрывов. Всего за медпомощью в результате ЧП обратились 40 человек, один человек погиб.

Читайте также: «Эхо взрывов»: скончалась заведующая складами боеприпасов в Каменке