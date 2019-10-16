Омск, , 03:21 — REGNUM В Омске следователи проводят доследственную проверку по жалобе горожан на запах гари в воздухе. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.

Информация о жалобах жителей ЖК «Ясная Поляна», пос. Мелиораторов и Кировского округа Омска на запах гари ранее появилась в местных массмедиа.

По предварительным данным, жители Омска и пригорода также жаловались на бездействие местных органов власти, не принимающих мер к тушению возгораний на полигоне ТБО, который был закрыт ещё в 2015 году.

Следствие намерено выяснить причины загрязнения атмосферного воздуха и изучить принимаемые администрацией меры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске 13 октября прошёл экологический митинг. Участники акции протеста требовали «найти источник отравления атмосферного воздуха и не допустить строительства новых химических производств» в Омске.

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