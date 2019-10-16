Красноярск, , 03:08 — REGNUM Особый противопожарный режим (ОПР) отменён на всей территории Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Решение от отмене ОПР приняли на заседании краевого правительства 15 октября.

Особый противопожарный режим ввели на всей территории края с 17 июля в связи с неблагоприятными климатическими условиями и осложнением лесопожарной обстановки. С 19 апреля он действовал в центральных и южных районах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в лесах Красноярского края с июля из-за лесных пожаров также действовал режим ЧС. Его отменили в сентябре.

Напомним, природные пожары начались весной 2019 года. К июлю в Сибири и на Дальнем Востоке горело в общей сложности более 3 млн гектаров леса.

Читайте также: Режим ЧС в лесах сняли в Красноярском крае