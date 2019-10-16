Исламабад, , 09:21 — REGNUM 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли участие в официальном мероприятии у Пакистанского монумента в Исламабаде.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, венценосная чета прибыла на торжество на традиционном южноазиатском средстве передвижения — моторикше. Герцог и Герцогиня Кембриджские были одеты в традиционные пакистанские наряды.

Ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон встретились с президентом Пакистана Арифом Алви и премьер-министром Имраном Ханом. Также супруги посетили Образцовую государственную школу для девочек в Исламабаде, где помогали ученицам решать математические задачи. Одной из целей пятидневного официального визита Герцога и Герцогини Кембриджских в Пакистан является пропаганда качественного образования для девочек в Исламской республике.