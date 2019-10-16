Исламабад, , 09:20 — REGNUM 15 октября министр науки и технологий Фавад Чаудхри призвал пакистанцев «не ждать рабочих мест от правительства», а самим позаботиться о себе.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, пакистанский министр отметил, что, в отличие от 1970-ых, государство не обязано создавать рабочие места и предлагать их всем желающим. Фавад Чаудхри отметил, что правительство, напротив, намерено закрыть 400 департаментов, чтобы снизить расходы на государственное управление.

Напомним, что одним из предвыборных обещаний правящей партии «Техрие-е-Инсаф» («Движение за справедливость») было создать 10 миллионов рабочих мест для молодых людей.