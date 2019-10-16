Мехико, , 09:19 — REGNUM В Мексике столичные таксисты, несмотря на протесты со стороны жителей города, пообещали возобновить забастовку 21 октября. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

Одно из требований будущих участников протеста — пересмотр уголовного кодекса с целью квалифицировать преступления, совершённые в транспорте, в том числе такси, как тяжкие. С января по август 2019 года в Мехико было зафиксировано 283 случая грабежа в такси и других видах транспорта.

Отмечается, что участники акции не будут использовать автомобили, а устроят пешее шествие.