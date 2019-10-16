Тегеран, , 09:07 — REGNUM 15 октября директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что Иран является лидером на Ближнем и Среднем Востоке в области здравоохранения, потому что он сумел свести до минимума смертность детей и женщин, а также успешно побороть большинство инфекционных заболеваний. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что ВОЗ старается помогать Ирану в обеспечении населения качественными медицинскими услугами. По его мнению, другие страны региона и мира должны следовать примеру ИРИ в области первичного медицинского и санитарного обслуживания.

Чиновник заявил, что на Ближнем и Среднем Востоке существует множество проблем в области здравоохранения, в частности, в таких странах, как Иордания, Ирак, Пакистан и Афганистан. Он выразил надежду на то, что создание системы качественного медицинского обслуживания станет приоритетом в политике правительств этих государств.