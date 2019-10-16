Дзержинск, Нижегородская область, , 00:29 — REGNUM Причиной взрывов, на которые стали жаловаться в социальных сетях жители Дзержинска, в администрации города назвали военные учения «Взаимодействие-2019». Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии.

«В рамках учений проходят показательные выступления, гул от которых слышен на территории городского округа», — пояснили в мэрии.

Чиновники призывают жителей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября на полигоне в Мулино открылись учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ «Взаимодействие-2019». В учениях примут участие около 3 тыс. военнослужащих и более 300 единиц вооружения и военной техники. Военнослужащие приехали из Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Армении и Казахстана.

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