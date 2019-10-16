Копенгаген, , 09:00 — REGNUM Полиция Копенгагена расследует случай со стрельбой и уличным нападением в пригороде Вальбю. По данным СМИ, сначала в полицию поступило сообщение о стрельбе на площади Тофтегор, а спустя десять минут еще одно — об уличном нападении на Гаммель Кёге Ландвай. В результате этого 21-летний пострадавший был сильно избит.

Впоследствии молодой человек был госпитализирован, однако ему будет предъявлено обвинение в незаконном ношении оружия. Был также задержан 19-летний подросток по подозрению в участии в перестрелке. Полиция в настоящее время не может ответить, есть ли связь между этими эпизодами и конфликтом между преступными группировками «Бротас» и «ННВ», результатом которого стала череда взрывов в Копенгагене и его окрестностях. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Продолжающийся конфликт между бандами стал причиной того, что правоохранительные органы Дании приняли решение продлить действие «специальных зон», в которых полиция ведет более активную работу.