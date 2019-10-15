Москва, , 21:58 — REGNUM Госавтоинспекция намерена рассмотреть возможность введения в России запрета регистрации автобусов на физических лиц. Об этом 15 октября сообщил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров.

Кабина автобуса AngelikaGraczyk

По его словам, обязанности по исполнению требований, касающихся перевозки людей, сегодня распространяются только на юридических лиц, однако практика расследования аварий показывает, что автобусы нередко оказываются оформленными на частных лиц.

Мишуров отметил, что во многих странах мира физическим лицам запрещено владеть транспортными средствами, явно предназначенными для коммерческого использования, в том числе автобусами массой более 5 тонн, тяжёлыми грузовиками и прицепами.

«Мы готовы это рассмотреть, обсудить, послушать. Минтранс активно поддерживает эту позицию», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, в начале сентября в ГИБДД сообщали, что за семь месяцев 2019 года на российских дорогах произошло почти три тысячи ДТП с участием автобусов, в результате которых погибли 120 человек и 4565 человек получили травмы.

В августе стало известно, что Росстандарт по поручению правительства России проведёт комплексную проверку систем безопасности пассажирских автобусов в связи с большим количеством ДТП, в которых пострадали пассажиры. Результаты проверок ведомство должно обнародовать в конце текущего года.

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