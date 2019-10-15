Копенгаген, , 22:53 — REGNUM Согласно опубликованному министерством по делам иностранцев и интеграции Дании отчету, практически каждый второй выходец из семей неевропейского происхождения считает, что любая критика в адрес верующих должна быть запрещена. Так, на вопрос о том, согласны ли они на то, что стоит ввести такую цензуру 48% участников отвечали «полностью согласен».

Председатель Совета этнических меньшинств Дании Халима Ель Абасси считает, что это абсолютно нормально, поскольку выходцы из семей мигрантов не из Европы более религиозны, чем их родители. По мнению председателя, такая тенденция связана с тем, что потомки мигрантов не чувствуют себя частью датского общества. «Если человек не принят в обществе, религия может стать для него способом найти свою идентичность, стать частью чего-то. Само по себе это проблемой не является — проблемы возникают тогда, когда эти люди начинают причислять себя только к религиозной общности», — добавила Халима Эль Абасси. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Помимо вопроса о запрете критики религии, в отчете также упоминались результаты других исследований. Так, с одной стороны, в Дании увеличилось число выходцев из семей неевропейского происхождения, которые считают себя датчанами. С другой, возросла и доля тех, кто убежден, что девушка должна выходить замуж только за того мужчину, которого приняла её семья.