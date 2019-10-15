Екатеринбург, , 21:58 — REGNUM В весеннюю призывную кампанию более тысячи молодых екатеринбуржцев не пришли на сборные пункты. Об этом сообщает ЕАН.

Призывники Минобороны России

По словам представителя свердловского военного комиссариата Вадима Денисова, всего в Екатеринбурге проживают 7,4 тысячи граждан, которые подлежат призыву. В итоге на сборные пункты пришли лишь немногим более 6 тысяч человек.

Более тысячи гражданам не удалось вручить повестки из-за того, что точное местонахождение граждан неизвестно.

Напомним, весенний призыв — 2019 проходил в России с 1 апреля по 15 июля. Планировалось, что из Екатеринбурга призовут на службу около одной тысячи человек.

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