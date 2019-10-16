16 октября 2019 | Время чтения 5 мин

Церковь должна не «воспитывать», а организовывать. Она тогда Церковь Христова, когда способна организовать людей на благое дело. А если воспитывает только, то это собрание кающихся грешников. Которые такими и остаются, несмотря на все желания и старания раскаяться.

Игорь Бекшаев, , 07:30 — REGNUM На сегодняшней, 16 октября, будничной литургии читается Евангелие от Матфея, глава XIII, стихи 44−54:

Карл Генрих Блох. Нагорная проповедь. 1877 ru.wikipedia.org

«Что вы зовете Меня: Господи! Господи! - и не делаете того, что Я говорю? Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне; почему, когда случилось наводнение и вода напёрла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда напёрла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего было великое».

Христос говорит, что поминать Его словами и ничего при том не исполнять из того, чему Он учит, всё равно, что строить свой дом на песке. Действиями без прочного основания, безосновательными то есть действиями, Он полагает болтовню о всяком духовном, превращение Его слов в повод закрепить в культе всё это и отметить. Сказал вот Господь: возлюби ближнего. Возлюбить разве надо? Нет-нет! Надо сложить гимн про это. Прочесть красиво, спеть. Вообще на каждое слово Господне составить канон, акафист. И петь как можно чаще. Спели, пошли по домам. «Что вы зовете Меня: Господи! Господи! — и не делаете того, что Я говорю?» Ну, как ничего? Поем. Служим. Каемся, что недостойны. Про это тоже поем. Нам песня жить помогает и позволяет ничего не строить, кроме храмов, где мы поем.

Иной раз церковные чиновники всяких мастей, понимая, что надо как-то объяснить обществу бросающуюся в глаза социальную пассивность Церкви, заявляют, что дело Церкви — воспитывать людей. Ведь это всё церковные люди являют отзывчивость, примеров тому повсюду. Это и есть свидетельство социальной значимости. Так что вот примите к сведению. Всё, что кругом хорошего, это наши воспитанники. Звучит так, словно забрел в храм злой-презлой человек, невоспитанный, послушал проповедь батюшкину, и потянуло его старушку через дорогу перевести. Воспитался, услышав про то, что тайна богочеловечности Христа сполна раскрывается в Церкви. Важные вещи для себя узнал, став воспитанным.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Обман и самообман. Чутких людей в Церкви достаточно. И вне Церкви достаточно. Но никого Церковь не воспитывает, и вообще не должна этого делать. Как и отзывчивые люди не должны, разбредаясь после зажигательной проповеди о тайне богочеловечности, сполна где-то тут раскрытой, поодиночке искать применения своей социальной позиции. Не воспитывать Церковь должна, а организовывать. Она вообще только тогда и Церковь Христова, если способна организовать людей на благое дело. А если лишь воспитывает, то это собрание кающихся грешников. Такими и остающихся, несмотря на все старания раскаяться. Впрочем, и старание слабое, ибо старайся — не старайся, грешником останешься до гроба. Так учение велит думать.

Да и не собрание в прямом смысле, а просто в одно время в одном месте кучкуются. Послушают про удивительное, таинственное соединение двух природ в одной ипостаси — и по своим делам. Или житие им зачитают про святого, который умел сильно молиться, да будем же и мы, братья и сестры, молиться святому, чтобы научил нас так же молиться сильно, как и святой. Устраивая иногда поездки совместные по святым местам, под присмотром батюшки или без присмотра, чтобы подзарядиться благодатью и там тоже послушать про чудесное соединение природ. Вот так вот воспитывает. И после этого их просто тянет перевести старушку через дорогу.

Этому Христос учит апостолов, создавая костяк Церкви Своей? По местам святым мотаться, благодать разыскивать? Слушать про то, как в Нём природы чудесно соединились? Требовал считать себя кучкой кающихся грешников, обучая этому всех подряд? Или это люди маются год за годом, понимая, что средний возраст глубоко верующих совпадает с предпенсионным. А как привлечь молодежь, чтобы та себя тоже грешниками считала и удивлялась тайне соединения природ? Спеть им, может, модный рэп на эту тему, молодежь и попрет? В соцсетях об этом доходчиво рассказывать? Точно молодежь проникнется, валом пойдет. Фотографий побольше? Дескать, вот наш приход, все грешники.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

На белом свете, да и у нас в стране, найдется не так много людей, которые готовы самым важным делом своей жизни считать два часа стояния со свечкой регулярно раз в неделю. Да и в промежутках по пятнадцать минут в день у аналоя, повторяя одно и то же. Что грешен. Честно говоря, это и так всем понятно, но хочется эту греховность как-то исправить, помимо того, что о ней сообщать самому себе, стоя в углу. В первую очередь человек греховен тем, что он социально никакой. Что кругом достаточно зла и несправедливости, в борьбу с которыми он в одиночку даже не решится ввязываться. Он не видит способов начать такое дело. Он же не супергерой из комикса.

Между тем способ такой есть. О нём и говорит Христос здесь. Что исполнение, а не забалтывание Его слов, Его учения, подобно основательному строительству. Но у нас в Церкви греховен — это совсем другое. Это всякие помыслы прежде всего. Нехорошие. Связанные с инстинктами размножения и питания. Вот на борьбу со всем этим все силы и брошены. А поём о том, что не получается. Проклятые инстинкты никак не исчезают, всё время хочется поесть и размножиться. С учетом того, что больше ничего и делать не требуется, как только бороться со всем этим безобразием, мешающим духовно взлететь и стать хотя бы прозорливым, то помыслы лезут всё пуще и пуще.

И это, конечно, «строительство на песке». Не только по духовным законам строительство без прочного основания, но и с точки зрения формальной логики — с явным нарушением закона достаточного основания. Ибо если сравнить всю эту «духовную жизнь» с содержанием Евангелия, то ничего общего не найдется.