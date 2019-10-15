Москва, , 21:01 — REGNUM Выбор и покупку госномеров автомобилей предложило осуществлять МВД РФ через портал госуслуг при регистрации автомобиля с помощью данной платформы. Предложение прозвучало 15 октября на заседании круглого стола в преддверии пленарного заседания Всероссийского семинара-совещания руководителей подразделений Госавтоинспекции.

Как пояснил на заседании начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Мишуров, выбор и покупка госномеров может осуществляться через повышенную пошлину. Субьекты смогут получать право увеличить или уменьшить базовую сумму пошлины, исходя из особенностей определённой серии или сочетания цифр, которые могут вызвать повышенный интерес граждан.

Если инициатива будет осуществлена, то автолюбители получат возможность выбора «красивых» номеров на портале госуслуг. По мнению Мишурова, такой путь приобретения госномеров будет безопаснее и удобнее для автовладельцев.

В свою очередь, Минэкономразвития предложил вариант приобретения «красивых» номеров покупателями через аукционы. В МВД РФ это предложение подвергли сомнению, так как в таком случае процедура оформления автомобиля может затянуться, ведь проведение всех операций через аукцион будет занимать около месяца.

Обсуждение вопроса с участием представителей МВД РФ и Минэкономразвития состоится 24 октября.

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