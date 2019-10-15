Красногорск, , 21:00 — REGNUM В Московской области с начала 2019 года выявили 623 случая заболевания раком молочной железы. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 октября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

По словам руководителя филиала по медицинской профилактике Клиническогоцентра восстановительной медицины и реабилитации Минздрава МО Юрия Шалягина, рак груди — одно из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. И на успешность лечения пациента напрямую влияет стадия выявления болезни.

«Рак груди или молочной железы входит в разряд самых распространённых онкологических заболеваний у женщин. На успешность лечения влияе т стадия выявления болезни. Обнаружить многие недуги на ранней стадии позволяет д испансеризация. Только с начала года у обследованных было выявлено 62 3 случая рака молочной железы — 64% обнаружены на ранних стадиях», — заявил он .

По его словам, особенно сильно подвержены данному заболеванию женщины в возрасте 45−60 лет, но при выявлении заболевания на первой стадии эффективность лечения составляет 96%.

«Причинами развития рака груди может стать приемгормональных препаратов, курение, чрезмерное употребление алкоголя.Отрицательно на женскую грудь влияют прямые солнечные лучи, посещениесолярия. Важно не забывать ежемесячно проводить самообследование. Любоеуплотнение, узелки, выделения — это повод задуматься и незамедлительнообратиться к врачу», — заявил Юрий Шалягин.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химииТомас Линдал.

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