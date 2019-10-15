Красногорск, 15 октября 2019, 21:00 — REGNUM В Московской области с начала 2019 года выявили 623 случая заболевания раком молочной железы. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 октября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
По словам руководителя филиала по медицинской профилактике Клиническогоцентра восстановительной медицины и реабилитации Минздрава МО Юрия Шалягина, рак груди — одно из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. И на успешность лечения пациента напрямую влияет стадия выявления болезни.
По его словам, особенно сильно подвержены данному заболеванию женщины в возрасте 45−60 лет, но при выявлении заболевания на первой стадии эффективность лечения составляет 96%.
«Причинами развития рака груди может стать приемгормональных препаратов, курение, чрезмерное употребление алкоголя.Отрицательно на женскую грудь влияют прямые солнечные лучи, посещениесолярия. Важно не забывать ежемесячно проводить самообследование. Любоеуплотнение, узелки, выделения — это повод задуматься и незамедлительнообратиться к врачу», — заявил Юрий Шалягин.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химииТомас Линдал.
Читайте ранее в этом сюжете: Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака