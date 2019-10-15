Киев, , 20:49 — REGNUM Гражданин Нидерландов Макс Ван дер Верфф и Германии Риттер Норман, — авторы документального фильма о крушении малайзийского самолёта Boeing MH17, попали в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». Публикация на сайте с данных авторов фильма сделана 15 октября.

Ван дер Верф попал в «чёрный список» сайта с формулировкой «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Умышленное искажение общественно значимой информацией. Сознательное нарушение государственной границы Украины».

Риттера обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, умышленное искажение общественно значимой информации и участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины».

Ван дер Верф является режиссером и автором документального фильма о крушении самолета Boeing-777 Малайзийских авиалиний, рейс МН17 который был сбит в небе над территорией Донбасса в 2014 году. Риттер является участником создания этого фильма. В фильме авторы подвергают сомнению результаты расследования авиакатастрофы Международной следственной группой.

Сам фильм будет официально представлен публике в конце октября в Гааге (Нидерланды). В фильме, по словам авторов, будет изложена версия событий, отличная от версии Международной совместной следственной группы (JIT). Украинские правоохранители уже сделали заявление, что все публикации о фильме будут расценены как действия против национальной безопасности Украины.

Напомним, самолёт «Малайзийских авиалиний», следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года над Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина обвинила ополчение ДНР в авиакатастрофе, но они в ответ заявили, что не имеют средств вооружения для того, чтобы сбить воздушное судно на такой высоте. Заместитель генпрокурора России Николай Винниченко в свою очередь заявил, что российская сторона передала Нидерландам документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК «Бук», которой был сбит Boeing, принадлежала Украине.

В мае 2019 года премьер Малайзии Махатхир Мохамад выразил сомнения в причастности России к крушению MH17 из-за отсутствия неопровержимых доказательств. Он пояснил, что экспертиза и выводы по авиакатастрофе были сделаны заинтересованными сторонами.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обсуждении хода расследования крушения самолёта Boeing MH17 спикером Верховной рады Украины Дмитрием Разумковым на встрече с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком.

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер Рады и глава МИД Нидерландов обсудили расследование трагедии MH17