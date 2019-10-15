Псков, , 20:16 — REGNUM В Псковской области за первые сутки с момента перехода на цифровое телевизионное вещание на «горячую линию» оперативного штаба поступило более 800 обращений, из которых около 200 — обращения с просьбой о волонтёрской помощи. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, помощь в настройке телевизионных приставок и спутникового оборудования в регионе готовы оказать более 300 волонтёров.

Оперативный штаб также провёл «цифровую перекличку» с муниципалитетами региона, рассмотрев ряд частных вопросов — в первую очередь, это проблемы, связанные с переходом на цифровое ТВ в удалённых сельских территориях Псковской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналоговый телевизионный сигнал отключили в регионе 14 октября. Для решения возникающих проблем с переходом на «цифру» в Псковской области создан оперативный штаб, работает «горячая линия».

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