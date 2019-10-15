Лима, , 22:48 — REGNUM В Перу во время церемонии открытия II Конгресса охраняемых территорий Латинской Америки президент страны Мартин Вискарра призвал участников принять срочные меры, чтобы остановить глобальное потепление. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Нет такого уголка планеты, на котором не отразились бы последствия глобального потепления. Мы должны действовать срочно и принять конкретные меры», — отметил глава государства.

«На сегодняшний день у нас выработан всеобъемлющий подход к использованию территории, на которой охраняемые районы могут выполнять стратегическую роль в поддержании продовольственной безопасности коренных народов и сохранении нашего биоразнообразия», — добавил Вискарра.