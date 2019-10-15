Нью-Йорк, США, , 19:48 — REGNUM Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL. Презентация продукции компании состоялась 15 октября в Нью-Йорке.

Новая линейка смартфонов получила доработанные камеры, которые, по утверждению разработчика, обладают улучшенными сенсорами и способны фотографировать даже звёзды в ночном небе.

Также в новых Pixel появилась функция жестового управления без прикосновения к смартфону: теперь пользователь сможет «мановением руки» отключать будильник, перелистывать композиции или регулировать громкость при воспроизведении музыки.

Гаджеты отличаются по размеру и качеству дисплеев. Модель Pixel 4 оснащена экраном диагональю 6,7 дюйма, а Pixel 4 XL — 6,3 дюйма. Разрешение экрана у новых моделей — Full HD+ и 3040×1440 пикселей соответственно.

Цена на устройcтва в Соединённых Штатах будет начинаться от $799 за Pixel 4 и от $899 — за Pixel 4 XL.