Ульяновск, , 19:45 — REGNUM В Ульяновске с начала 2019 года при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родились 76 детей. Результативность использования данной процедуры выше среднероссийского уровня, сообщает администрация областного центра.

В 68 ульяновских семьях при помощи ЭКО с начала года появились на свет 76 детей. По данным управления по делам семьи администрации Ульяновска, результативность ЭКО в ульяновском специализированном центре выше среднероссийского показателя — 43% против 38%.

В Ульяновске с 2013 года с помощью специалистов при помощи экстракорпорального оплодотворения родились более 4000 детей. Всего в специализированной клинике могут проводиться до 1000 циклов экстракорпорального оплодотворения в год, что соответствует потребности региона, говорят в мэрии.

Ранее региональные власти заявляли, что по плану в 2019 году в Ульяновской области планируется выполнить не менее 600 процедур ЭКО.

Всего в Ульяновской области проживают около 151 тыс. семей, в которых воспитываются 230 тыс. детей. 12 тыс. семей в регионе являются многодетными.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области планируют выплачивать компенсации из бюджета на генетические обследования женщин, которые не могут выносить детей. С этой проблемой ежегодно сталкиваются порядка 700 супружеских пар.

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Напомним, в январе — мае 2019 года в Ульяновской области родились 4362 ребёнка, что на 11,5% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В том числе 46 детей родились при помощи процедуры ЭКО.