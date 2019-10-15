Краснодар, , 19:43 — REGNUM Глава межрегионального территориального управления Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Краснов заключен под стражу. Такое решение вынес Ессентукский городской суд, сообщили 15 октября в пресс-службе краевого управления ФСБ.

Напомним, Краснов является фигурантом уголовного дела о превышении полномочий. По версии следствия, он заключил контракт с компанией «РегионКонсалтСервис» на продажу арестованного имущества в Хостинском районе Сочи.

После торгов на счет компании поступили денежные средства в размере около 65 млн рублей. Согласно закону предприятие должно было в течение пяти дней перечислить их на счет судебных приставов для дальнейшего направления взыскателям. Однако этого сделано не было. А вскоре результаты торгов обжаловали, при этом арест на полученные средства не был наложен, и деньги со счета компании пропали.

Таким образом, бюджету Краснодарского края был нанесен ущерб на сумму около 65 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Краснов был отстранен от исполнения обязанностей руководителя Межрегионального территориального управления Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея в конце сентября 2019 года. Такое решение было принято руководителем Росимущества Вадимом Яковенко. Он также инициировал проведение служебной проверки.