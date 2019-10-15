Аддис-Абеба, , 22:40 — REGNUM Ethiopian Airlines (Эфиопские авиалинии) начали возвращать родственникам останки погибших в результате крушения самолета Boeing недалеко от столицы Эфиопии в начале 2019 года. Авиакатастрофа произошла 10 марта 2019 года, когда рейс авиакомпании Ethiopian Airlines, ET 302, вылетел из международного аэропорта Боле с пунктом назначения Найроби, Кения. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Ezega.

Всего через 6 минут после взлета рейс Эфиопских авиалиний потерпел крушение на равнинах Бишофту, что привело к гибели всех 157 пассажиров на борту. Среди погибших представители более 30 национальностей, в том числе эфиопские граждане. Наибольшее количество среди жертв катастрофы представляют кенийцы, чьи тела уже готовы к отправлению на родину.

Генеральный директор Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам заявил, что восстановление личности жертв и сбор их останков было очень сложной задачей. По словам генерального директора, для идентификации тел погибших было проведено ДНК-тестирование, и потребовалось семь месяцев, чтобы определить личности погибших. Уже сейчас власти Эфиопии начинают отправлять первые останки жертв их семьям.

По словам представителей Эфиопских авиалиний, все неопознанные тела будут захоронены на мемориальном кладбище для погибших в авиакатастрофе 10 марта 2019 года.