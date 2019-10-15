Москва, , 18:42 — REGNUM Количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в России за последние пять лет увеличилось почти двукратно. Об этом 15 октября сообщил замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУОООП) МВД России Вадим Гайдов.

«У нас за пять лет преступность против половой неприкосновенности несовершеннолетних возросла на 42%», — приводит его слова ТАСС.

Согласно данным МВД, только за 2018 год в России было зарегистрировано более 14 тысяч подобных преступлений, в результате которых пострадавшими стали около 11 тысяч несовершеннолетних.

Как отметил Гайдов, по статистике, каждое шестое такое преступление совершается в семье, а каждое 12-е — родителями. Для исправления ситуации необходимо принятие «кардинальные меры», подчеркнул представитель МВД.