Великий Новгород, , 18:33 — REGNUM На средства Фонда президентских грантов в Новгородской области будет открыта экспозиция под открытым небом «Волховский рубеж». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, на реализацию проекта поисковый отряд «Скиф» получил президентский грант в размере 500 тыс. рублей.

На эти средства в деревне Савино, которая была в тылу Волховского фронта и где располагался 448-й артиллерийский полк, планируется создать интерактивную площадку, демонстрирующую быт советских солдат в прифронтовой полосе в годы Великой Отечественной войны.

Руководитель поискового отряда «Скиф» Юрий Кун сообщил, что идея создания музея, в котором можно было бы представить находки поисковиков и показать, как жили защитники Отечества в годы войны, начала реализовываться к 20-летию отряда в 2015 году. Музей разметили в Савинской школе.

«Мы думали, что это будет музей только нашей школы, но он стал областным. К нам приезжают из городских школ, ветеранских организаций, Военно-исторического общества», — отметил Юрий Кун.

Только в прошлом году его посетили почти 700 учащихся из Новгородского района и Великого Новгорода. На средства областного гранта на территории школы созданы землянки, окопы и блиндажи, а при поддержке Фонда президентских грантов экспозиция дополнится другими строениями времён Великой Отечественной войны и экспонатами, найденными поисковиками на полях сражений. Также будет разработан экскурсионный маршрут по местам боёв Волховского фронта и установлены информационные щиты, которые позволят всем желающим составить свой маршрут по местам боевых действий.

Отметим, что во втором конкурсе президентских грантов победителями стали 16 проектов из Новгородской области на сумму около 28 млн рублей. Всего по итогам конкурса между некоммерческими организациями Фонд президентских грантов распределит 4,35 млрд рублей.