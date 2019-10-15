Москва, , 18:00 — REGNUM Чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев встретился с ректором Дипломатической академии МИД РФ Владимиром Яковенко. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба югоосетинского посольства.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества Южной Осетии с Дипломатической академией. В частности был затронут вопрос обучения югоосетинских студентов.

Посол выразил благодарность за подготовку высококвалифицированных кадров для республики и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 8 октября посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев заключил договоренность с ректором Московского государственного университета геодезии и картографии о подготовке в университете специалистов в области геодезии и картографии для Южной Осетии.

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