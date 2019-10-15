Екатеринбург, , 17:50 — REGNUM В Екатеринбурге муниципальное бюджетное предприятие Центр психолого-педагогической поддержки «Диалог» проведёт семинары для родителей по теме буллинга (травля ребёнка сверстниками) в школах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Мероприятия пройдут 16 октября в семи школах города: № 13, № 29, № 37, № 86, № 109, № 128, № 183. Начало семинаров «Как уберечь ребёнка от беды» в 18:30 по местному времени.

Отметим, что ранее психологи центра «Диалог» проводили подобные мероприятия с родителями школьников. В 2018 году прошло два семинара по теме развития интереса ребёнка к обучению и образовательному процессу в школе.