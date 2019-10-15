Владикавказ, , 17:42 — REGNUM Северная Осетия сегодня, 15 октября, отмечает день рождения национального поэта, основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова. В городах и селах республики проходят торжества в честь 160-летия поэта и художника.

Праздничные мероприятия начались с возложения цветов к могиле народного поэта. В пантеоне храма Рождества Пресвятой Богородицы была совершена заупокойная лития. В родном селе Коста Хетагурова выступил с песнями на его стихи мужской хор филиала Мариинского театра в Северной Осетии, а государственный конно-драматический театр «Нарты» представил премьеру музыкально-поэтического спектакля «Праздник в горах».

Мероприятия ко дню рождения поэта организованы и в Москве. Они пройдут в рамках дней осетинской культуры и завершатся гала-концертом в Большом театре с участием творческих коллективов и артистов Северной Осетии и других субъектов России.