Екатеринбург, , 17:42 — REGNUM В Екатеринбурге ведётся работа над пополнением реестра контейнерных площадок. Об этом заявила начальник комитета по экологии Екатерина Мурзина, сообщает ЕАН.

Ранее и. о. директора ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова заявила, что механизм раздельного сбора мусора не отражен в городском реестре контейнерных площадок. Это усложняет переход к данной схеме работы с отходами.

Мурзина уточнила, что сейчас информация в реестре является неполной, поэтому в мэрии заключили с подрядчиком контракт на инвентаризацию.

Напомним, ранее вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил, что в ближайшем будущем город не планирует переходить на раздельный сбор мусора. По мнению чиновника, это может быть «нерационально» по ряду экономических и логистических причин.

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