Таллин, , 17:39 — REGNUM Мэрия столицы Эстонии Таллина утвердила «велосипедную стратегию», согласно которой до 2027 года 11% всего движения в столице должно осуществляться на велосипедах, сообщает сегодня, 15 октября, портал эстонского общественного вещателя ERR.

Велосипедист Дарья Драй © ИА REGNUM

Для реализации этих целей потратят 195 млн евро. Анализ городской дорожной инфраструктуры уже проведён, зафиксировано порядка 1,4 тыс. несоответствий, которые за эти средства необходимо будет устранить. Это высокие бордюры, разноуровневая дорога, прерывание участков велодорожек и так далее.

До сегодняшнего дня устранено 59 проблемных участков из общего списка в более 1,4 тыс. участков. Вице-мэр Таллина Калле Кландорф утверждает, что работы в 2020 году по развитию сети велодорожек будут продолжены «в соответствии с бюджетными возможностями».