Новосибирск, , 17:28 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал до конца недели завершить основные работы по реконструкции Монумента Славы в Новосибирске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Техническая готовность объекта благоустройства сейчас превышает 70%, заявили в правительстве региона.

Отметим, что по обращению мэрии города на объект были дополнительно выделены 24,7 млн рублей из областного бюджета на устройство покрытий.

Средства на условиях софинансирования выделяются из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Так, на демонтаж существующих и устройство новых покрытий, водоотводного лотка, лестничных спусков, пандусов, установку малых архитектурных форм, ремонт наружного освещения, озеленение территории из областного и федерального бюджетов выделено 113,77 млн рублей. Из средств областного бюджета на сумму 64,64 млн рублей заключен контракт на демонтаж существующих покрытий, гидроструйную очистку поверхностей, ремонтные работы, монтаж сети электроснабжения стационарного поста оповещения и системы звукового обеспечения, монтаж сети художественного освещения, комплекса технических систем безопасности и реконструкцию общей сети освещения.

Территория Монумента Славы должна быть отремонтирована к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.