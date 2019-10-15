Архангельск, , 17:22 — REGNUM Попытка получить ипотечный кредит на льготных условиях для 100 семей Архангельской области обернулась неудачей — по разным причинам они получили отказ.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Архангельской области со ссылкой на данные кредитных организаций, с 2018 года в регионе за получением льготной ипотеки обратилось более 260 семей, из которых средства получили только 160.

«Я хочу знать причины отказа по каждому конкретному случаю. Почему лишены будущего 100 семей? Относиться к этому как к статистике — недопустимо. Если у семей нет залогового имущества или зарплата недостаточно высокая, так давайте окажем им нашу поддержку. Важно работать с банками по поиску различных вариантов кредитования этих семей», — прокомментировал ситуацию губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Глава региона поручил ввести со стороны глав муниципалитетов и специалистов социальной сферы персональное сопровождение молодых семей, нуждающихся в решении жилищного вопроса. Органам местного самоуправления необходимо провести анализ демографического потенциала территории, оценить факторы, влияющие на рождаемость, и учесть их при организации работы.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Архангельской области отмечают постоянное сокращение рождаемости и сокращение численности женщин фертильного возраста.