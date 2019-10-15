Санкт-Петербург, , 17:09 — REGNUM Следственные органы МВД по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту ДТП с микроавтобусом в Курортном районе, в результате которого погибла женщина и пострадали еще несколько человек.

ДТП в Курортном районе Петербурга УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Дело возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Как установлено, 15 октября в 09:03 на Скандинавском шоссе в 5 километрах от ЗСД микроавтобус Peugeot с пассажирами, двигавшийся в сторону пассажиров в город Выборг, вылетел с проезжей части в кювет, задел осветительную опору и перевернулся.

«По предварительной информации, микроавтобус перевернулся из-за наледи на дороге», — отметили в Главке МВД.

На месте ДТП погибла женщина-пассажир 1962 года рождения, еще пятеро пассажиров и водитель получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу №40 в Сестрорецке.

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