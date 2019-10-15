Саратов, , 17:02 — REGNUM В Саратове уже приступили к благоустройству территории и подходов к школе №73, в которую после выхода из дома не дошла убитая на прошлой неделе девятилетняя девочка. Ответственные лица опиливают лишнюю растительность и вывозят ветки, устанавливается дополнительное освещение. Причем гаражный массив ликвидировать не планируется, поскольку все объекты находятся в собственности у граждан.

Любопытную инициативу озвучила на совещании в мэрии по проблемам безопасности детей глава городского комитета образования Лариса Ревуцкая. Она заявила, что для каждого ребенка будет разработан собственный маршрут из дома до школы, от которого ребенок не должен будет отклоняться.

«В случае, если он отклонился от курса, от родителей должно последовать объяснение, почему это случилось. Если школьник по той или иной причине вынужден будет изменить маршрут (например, он захочет зайти к бабушке или в магазин, или немного пройтись с друзьями), то родители обязаны письменно уведомить школу об этом», — цитирует чиновницу «Коммерсантъ — Средняя Волга».

Глава города Михаил Исаев потребовал, чтобы вся ненужная растительность была «выпилена».

"Чтобы каждая улица просматривалась с одного конца до другого. Тогда не появится ни у кого мотивация сидеть в траве, за кустами, деревьями, сидеть-распивать и так далее», — распорядился мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове 9 октября пропала школьница, которая отправилась в учебное заведение, но домой не вернулась. Были предприняты масштабные поиски с привлечением большого числа волонтеров. Оказалось, что школьница была убита в одном из гаражей рецидивистом, который испугался, что ребенок обнаружит совершенный им самозахват гаража. Подозреваемый был задержан по горячим следам.

Мать погибшей на следующий день после похорон дочери опубликовала видеообращение. Она призывает власти Саратова обратить внимание на подходы к городским школам. Женщина подчеркивает, что некоторым ученикам приходится добираться до школы через «дебри», что представляет собой опасность для них. Так, её дочь вынуждена была ходить через гаражный кооператив, где она и была убита.

Ранее глава города призвал провести инвентаризацию гаражных кооперативов, которых насчитывается в Саратове 230 комплексов. Директорам школ поручено усилить контроль за посещением детьми учебных заведений, проводить разъяснительную работу с родителями. Представителям правоохранительных органов необходимо «рассмотреть возможность дополнительного оборудования путей в школу камерами видеофиксации».

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