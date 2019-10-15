Горно-Алтайск, , 16:59 — REGNUM В Управлении Росгвардии по Республике Алтай состоялось вручение ведомственной награды «За спасение» работнику ФГУП «Охрана» Андрею Саушкину. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, мужчина вынес из горящего дома ребёнка в беспомощном состоянии.

Пожар произошёл в селе Майма в июле 2019 года. Его заметил возвращавшийся с работы Саушкин и вызвал спасателей. Пока последние ехали, он разбил одно из окон дома, поскольку двери уже были охвачены огнём, и вытащил из задымлённого помещении ребёнка.

«Важно в любой ситуации не оставаться равнодушным к человеческому горю и вовремя принять единственное верное решение. Ведь зачастую цена ошибки самое бесценное, что есть у людей — жизнь», — отметил в ходе церемонии начальник Управления Росгвардии по региону полковник Дмитрий Расчетов, поблагодарил его за мужество.

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