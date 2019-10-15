Рига, , 16:57 — REGNUM Латвия заняла 18-е место в европейском индексе гендерного равенства. Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на данные Европейского института гендерного равенства.

Индекс рассчитывается с 2017 года на основании 6 позиций: образование, уровень доходов, работа, участие во власти, свободное время и здоровье.

Латвии удалось набрать 59,7 пунктов из 100 возможных. Среднее значение этого индекса в Европе 67,4. Рядом с Латвией находятся Словения, Португалия, Мальта, Австрия, Германия, Кипр.

Отмечается, что в среднем в стране женщины зарабатывают на 18% меньше мужчин. А женщины с детьми зарабатывают и вовсе на 30% меньше. Среди людей с начальным образованием доходы женщин на 35% меньше, чем у мужчин.