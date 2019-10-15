Новолакский район, , 16:54 — REGNUM Карантин по сибирской язве введен в селе Новокули Новолакского района Дагестана. Определены меры по недопущению дальнейшего распространения опасной инфекционной болезни, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе районной администрации.

Напомним, в настоящее время в республиканском центре инфекционных болезней в Махачкале с подозрением на заражение сибирской язвой находятся трое жителей села Новокули — двое мужчин и супруга одного из них. У первых двух диагноз подтвердился, у женщины пока нет. Состояние пациентов у врачей опасения не вызывает.

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По предварительным данным, инфекционная болезнь распространилась после непосредственного контакта с крупным рогатым скотом во время забоя и разделки.

«Мясо полностью изъято и уничтожено. Ситуация находится под контролем, профильные учреждения работают по плану, принимаются все меры, в том числе и профилактические», — заверили в администрации района.

При этом отмечается, что заболевшие жители села своевременно обратились к медработникам, благодаря чему удалось избежать серьезных осложнений.

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