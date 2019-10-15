Черкесск, , 16:49 — REGNUM Военнослужащие в Карачаево-Черкесии обнаружили шесть мин времен Великой Отечественной войны. На них наткнулись во время проверки приграничной территории у подножья перевала Чипер сотрудники погрануправления, пишет «Интерфакс-Юг».

По данным агентства, во избежание несчастного случая пограничники оперативно оцепили территорию от посещениям туристами и местными жителями. Снаряды были переданы саперам для уничтожения.

Им также передали найденный поблизости 40-миллиметровый выстрел ВОГ-25 — осколочный боеприпас к гранатомету, относящемуся к современному виду оружия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Карачаево-Черкесии обнаружили схрон, в котором находились автомат Калашникова и магазин к нему, карабин «Мосина», две гранаты, а также большое количество патронов и самодельное взрывное устройство. Было установлено, что тайник принадлежал уничтоженному почти 10 лет назад боевику.

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с боевиков с вооружением.