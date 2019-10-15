Цхинвал, , 16:42 — REGNUM На одной из центральных улиц Цхинвала — Путина (бывшая Московская) в скором времени появится благоустроенный сквер с фонтаном в национальном стиле. Об этом 15 октября сообщает информагентство «Рес».

Сквер появится на месте бывшего универмага, который полностью сгорел во время военных действий в августе 2008 года. Фонтан уже установлен, рабочие ведут работы по установке коммунальных систем и декоративного ограждения. Еще одна зона отдыха появится рядом с турбазой «Осетия». На этой территории обустроят зону отдыха и детскую игровую площадку.

Финансовые средства на выполнение этих работ выделены по личному поручению президента Южной Осетии Анатолия Бибилова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 7 октября состоялось переименование одной из центральных улиц Цхинвала в честь президента РоссииВладимира Путина.

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