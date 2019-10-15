Москва, 15 октября 2019, 16:36 — REGNUM Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в размере 1,7 миллиона рублей. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба ведомства.
Следствие установило, что генеральный директор управляющей компании «Кинопарк», имея финансовые возможности, в нарушение требований Конституции РФ, трудового законодательства и условий заключенных трудовых договоров, полностью не выплачивал заработную плату одному из сотрудников организации с июня 2012 года по октябрь 2019 года.
Сумма задолженности перед сотрудником достигла 1,7 миллиона рублей.
Гендиректору предъявили обвинение по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).