Нижний Новгород, , 16:32 — REGNUM Фактов уклонения от прохождения военной службы в Нижегородской области нет. Об этом заявил военный комиссар региона Владимир Паков, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

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По его словам, за первые две недели осенней призывной кампании из 3 тыс. призывников, прибывших на заседания комиссий, решение об отправлении на военную службу принято в отношении 500 человек. Они будут отправлены в войска уже на следующей неделе.

Также Паков отметил, что сократилось число обращений с несогласием на решения медкомиссий. При этом около 250 призывников отправили на дополнительное медицинское обследование.

«Более 100 нижегородских призывников заканчивают подготовку по востребованным военным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России», — уточнил комиссар и добавил, что все они будут проходить службу по этим специальностям.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам осенней призывной кампании-2018 отсрочку от прохождения военной службы в Нижегородской области получили около 1,9 тыс. человек. Около 1,7 тыс. граждан получили отсрочку в связи с получением образования, 250 — в связи с состоянием здоровья и шесть человек — по семейным причинам.