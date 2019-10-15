Махачкала, , 16:26 — REGNUM В Дагестане намерены укрепить берега реки Самур для защиты села Ахты, где периодически возникает угроза обрушения домов из-за размыва русла реки. Власти республики разместили аукцион на разработку проекта по берегоукреплению реки с начальной ценой контракта более 7,3 млн рублей, следует из документации на сайте госзакупок.

Источником финансирования работ выступает бюджет республики. Заявки от участников торгов принимаются до 6 ноября 2019 года, а выполнить обязательства победитель аукциона должен до конца текущего года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа 2018 года на Ахтынский район обрушились обильные дожди, в результате чего в селе Ахты произошел размыв правого берега русла реки Самур. Возникла угроза обрушения жилых домов и подводящего газопровода.