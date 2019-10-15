Нижний Новгород, , 16:16 — REGNUM Нижегородские активисты предлагают перевести регион в другой часовой пояс. Сейчас область живет в часовом поясе UTC+3, предлагается же перейти на часовой пояс UTC+4, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Проще говоря, перевести стрелки часов на час вперед.

«С 2014 года мы каждый год теряем 214 часов светлого вечернего времени. Зрение ухудшается из-за отсутствия прямого солнечного света, в темноте люди совсем ничего не видят. На дорогах в темноте стало очень опасно. Мы боимся за своих родных и близких тёмными вечерами. Слишком ранние сумерки вызывают депрессию», — отмечают авторы инициативы.

Активисты напоминают, что с 1981 по 2011 годы на территории области с апреля по сентябрь действовало время UTC+4. По мнению авторов, в тот период повседневный ритм жизни жителей максимально соответствовал ритмам смены дня и ночи.

«Днём было светло, а ночью темно», — констатируют авторы.

При этом они полагают, что жить по «зимнему времени» не очень удобно. Светлое время суток сместилось на ночные часы, а в вечернее время темнеет в некоторые зимние дни уже к 16:00 мск.

«При переводе на 1 час вперед в UTC +4 жители Нижегородской области в светлое время смогут каждый день на 1 час больше вести активный образ жизни, заниматься приусадебным хозяйством, отдыхать после трудового дня вместе с семьёй и с детьми на природе, заниматься физкультурой и спортом, вести здоровый образ жизни. Безопаснее станет на дорогах и на улицах. Летними ночами станет темнее. Люди смогут выспаться в темноте спокойным здоровым сном», — говорится в пояснении для граждан.

При этом польза от перехода в другой часовой пояс подтверждается данными ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения».

Для того, чтобы инициативу рассмотрели местные законодатели, необходимо набрать 100 тыс. голосов в ее поддержку. На данный момент проголосовали за переход 484 человека. Предложение опубликовано на портале «Российская общественная инициатива».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года вопрос о возвращении «зимнего» и «летнего» времени стал вновь активно обсуждаться в связи с внесением в Госдуму соответствующего законопроекта депутатом Андреем Барышевым («Единая Россия»). Он предлагает ежегодно переводить часы в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад. Депутат сослался на рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым «оптимальное среднегодовое отклонение зонального времени от поясного по медикобиологическим критериям находится в диапазоне от +56 до +129 минут, в среднем составляя около полутора часов».

«В настоящее время рекомендованным Роспотребнадзором параметрам исчисления времени не соответствуют около 75% субъектов Российской Федерации. В случае принятия предлагаемого проекта федерального закона 68% регионов России будут соответствовать указанным параметрам, а остальные приблизятся к ним», — отмечал парламентарий.